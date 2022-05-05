Организаторы акции "Бессмертный полк" приглашают москвичей присоединиться к ней 9 мая

Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве 9 мая. В этом году она пройдет очно.

Шествие начнется в 15:00. Сбор участников начнется с 12:30. Присоединиться можно будет на выходе со станций метро "Динамо" и "Белорусская". Участники пройдут с портретами своих семейных героев Великой Отечественной по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Общая длина маршрута – 7 километров.

Согласно прогнозам, к шествию присоединятся более миллиона человек. Для участия нужно взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной. Распечатать портрет можно бесплатно в центрах госуслуг "Мои документы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.