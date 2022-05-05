В Москве запустят 11 тыс фейерверков в честь Дня Победы

В День Победы в Москве запустят более 11 тысяч фейерверков. Об этом рассказали в Минобороны России.

Светящееся шоу можно будет посмотреть на ВДНХ, в историческом парке "Измайлово", Левобережном районе, на Лужнецкой набережной, в Митине, Южном Бутове, Троицке, Зеленограде. Запуск салютов начнется в 22:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.