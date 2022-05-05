Специалисты ЦОДД оценили трафик на дорогах Москвы в 4 балла

Движение в Москве оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 131 километр.

Сбросить скорость придется на шоссе Энтузиастов в направлении центра до пересечения с Большим Купавенским проездом. Там произошло столкновение двух автомобилей. Затор оценивается в один километр. На месте работает экипаж дорожного патруля ЦОДД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.