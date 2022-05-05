ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов рассказал, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 150 километров.

Придется притормозить на внешней стороне ТТК. На улице Сущевский Вал произошло столкновение двух автомобилей перед тоннелем у пересечения с улицей Шереметьевской. Затор растянулся до 14 километров. На месте работает экипаж дорожного патруля ЦОДД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.