Плотный поток сформировался на Варшавском шоссе

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова рассказала, что движение в столице оценивается в 4 балла. Длина заторов составляет 201 километр.

Нестандартное затруднение ожидает водителей на Варшавском шоссе в сторону центра. Там произошло ДТП. Движение затруднено на 2,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.