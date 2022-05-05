В столице прошла вторая ночная репетиция парада Победы

В Москве прошла последняя ночная репетиция парада Победы. По городу промаршировали около 10 тысяч военнослужащих и проехали более 130 боевых машин.

Генеральная репетиция в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.