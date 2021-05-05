Участвующая в репетиции парада Победы авиация пролетела над Москвой

В Москве прошла предпоследняя репетиция воздушной части парада Победы и первая над Красной площадью. Впервые группу возглавили три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за ними следовали Ми-8.

В репетиции также приняли участие Ми-28Н. За боевую мощь эти машины получили прозвище "летающие танки" – преследовать и атаковать противника они способны в любых метеоусловиях.

Ми-28Н – это еще и вертолет акробат. Именно на этой машине впервые были выполнены "Мертвая петля" и "Бочка". Но на прошедшей репетиции фигуры высшего пилотажа не потребовались, достаточно было полета в парадном строю. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.