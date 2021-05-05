В репетиции воздушной части парада Победы участвовали 23 вертолета и 53 самолета

В Москве прошла тренировка воздушной части парада. В репетиции участвовали 23 вертолета и 53 самолета.

Впервые авиацию возглавили три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. За ними следовали экипажи Ми-8. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.