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05 апреля, 13:30

Общество

Москвичи открыли сезон шашлыков в парке "Останкино"

Москвичи открыли сезон шашлыков в парке "Останкино"

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Москвичи открыли сезон шашлыков, несмотря на похолодание. Кадры из парка "Останкино" прислали телезрители. Любителей приготовить мясо на свежем воздухе оказалось не мало. Однако свободные места в специально отведенном для этого месте все-таки есть.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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