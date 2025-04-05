Москвичи открыли сезон шашлыков в парке "Останкино"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Москвичи открыли сезон шашлыков, несмотря на похолодание. Кадры из парка "Останкино" прислали телезрители. Любителей приготовить мясо на свежем воздухе оказалось не мало. Однако свободные места в специально отведенном для этого месте все-таки есть.

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