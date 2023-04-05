Кладбища Москвы будут дольше доступны для посетителей в период пасхальных праздников

На время пасхальных праздников кладбища Москвы будут дольше доступны для посетителей. Они будут открыты с 8:00 и до 19:00 9, 16, 23 и 25 апреля. Основной наплыв людей ожидается на Вербное воскресенье и на Пасху.

В указанные дни все крупные городские кладбища свяжут со столицей бесплатными автобусными маршрутами. Они будут курсировать с интервалом 15–20 минут. Об этом сообщило ГБУ "Ритуал".

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