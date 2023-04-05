Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" из фильма "Вызов" установили на Охотном ряду

В центре столицы, на Охотном ряду, установили спускаемый аппарат, который вернул с МКС съемочную группу фильма, снятого в космосе. Инсталляция собрала огромное количество желающих посмотреть и прикоснуться объекту.

Павильон, где разместили аппарат, открыт для посещения. Гости могут осмотреть объект, сделать фото и изучить промо-материалы к фильму.

С улицы Охотный Ряд объект уберут вечером 6 апреля. После этого его можно будет увидеть на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.