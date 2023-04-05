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Общество

В столице запущен чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту

В столице запущен чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту

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В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

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Чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту заработал в Москве. Виртуальный помощник ответит на вопросы о службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. Также по телефону 117 работает горячая линия.

Кроме того, в столице открылся единый пункт отбора. Кандидаты рассматриваются в возрасте от 18 до 60 лет. Каждый контрактник предварительно проходит специальную профподготовку на полигонах Московской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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