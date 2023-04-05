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Специалисты приступили к промывке фонтанов на ВДНХ

Специалисты приступили к промывке фонтанов на ВДНХ

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На ВДНХ специалисты приступили к промывке фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Работа предстоит кропотливая, так как фонтаны представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, а также медными и бронзовыми элементами.

Специалисты будут промывать фонтаны вручную. Например, мозаику из смальты очистят мягкими кистями с раствором лимонной кислоты. А для гранитной поверхности используют аппараты высокого давления с моющим средством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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