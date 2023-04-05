Наружное освещение в Москве перевели на летний режим работы

Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве теперь работают в летнем режиме. Световой день увеличивается, поэтому график традиционно скорректировали. Теперь освещение включают позже, а выключают раньше, заявил заместитель мэра города Петр Бирюков.

Диспетчеры уже несколько лет ориентируется на фактический уровень света, его показывают датчики в режиме реального времени. Отступают от схемы только при ухудшении погоды. Архитектурную подсветку на зданиях включают одновременно с наружным освещением, а отключается она в разное время.

В 23:00 гаснут огни на жилых домах, в 00:00 – на административных зданиях, в 01:00 – на вестибюлях метро. И только в 03:00 – на мостах и в центральной части города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.