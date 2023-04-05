Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Город

Наружное освещение в Москве перевели на летний режим работы

Наружное освещение в Москве перевели на летний режим работы

Собянин: Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

Новости часа: Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за 1 рубль

Таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тыс электромобилей "Москвич 3e"

Более 110 тыс субъектов МСП получили поддержку города в 2022 году

"Мой район. Навигатор": в Москве готовятся высаживать весенние растения

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 122 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение транспорта затруднено на шоссе Энтузиастов

Уличное освещение и архитектурная подсветка в Москве теперь работают в летнем режиме. Световой день увеличивается, поэтому график традиционно скорректировали. Теперь освещение включают позже, а выключают раньше, заявил заместитель мэра города Петр Бирюков.

Диспетчеры уже несколько лет ориентируется на фактический уровень света, его показывают датчики в режиме реального времени. Отступают от схемы только при ухудшении погоды. Архитектурную подсветку на зданиях включают одновременно с наружным освещением, а отключается она в разное время.

В 23:00 гаснут огни на жилых домах, в 00:00 – на административных зданиях, в 01:00 – на вестибюлях метро. И только в 03:00 – на мостах и в центральной части города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика