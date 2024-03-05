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Новости

05 марта, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

"Мой район. Новости": южный вестибюль открылся на станции Лианозово МЦД-1

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Жителям Москвы рассказали о главных новостях к вечеру вторника, 5 марта.

Так, в столице закончилось строительство 50-го городского вокзала Лианозово МЦД-1. Теперь время пересадки на наземный транспорт сократится в четыре раза. Большую работу по реконструкции станции провели всего за несколько лет.

Режим работы парковок в столице изменят в честь Международного женского дня. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, они будут бесплатными на всех без исключения улицах Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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