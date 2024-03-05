05 марта, 20:00Город
Новости часа: 2,3 тыс многоквартирных домов вошли в программу капремонта на 2024 год
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,3 тысячи многоквартирных домов вошли в программу капремонта на 2024 год. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
Движение на дублере Калужского шоссе в сторону Московской области будут перекрывать по ночам до 25 марта. Об этом предупредили в ГИБДД.
В Москве начали прием заявок от художников в секцию Агентства креативных индустрий на ярмарке "Арт Москва". Об этом рассказала пресс-служба.