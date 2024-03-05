Почти 2 млн цветов вырастили в московских теплицах к Международному женскому дню

В московских теплицах к 8 Марта вырастили почти два миллиона цветов, рассказали в комплексе городского хозяйства. Больше всего подготовили тюльпанов – 25 сортов.

Готовиться к празднику начали еще в первой половине зимы. В городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе с полезными добавками. Тогда бутоны формируются более крупными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.