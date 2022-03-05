Около 1,5 миллиона москвичей получат обновленные поликлиники возле дома в 2022 году

Еще полтора миллиона москвичей в этом году получат доступ к обновленным поликлиникам. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в данный момент здания всех поликлиник приводят к единому стандарту и оснащают современной медицинской техникой – маммографами, рентгенами, аппаратами УЗИ и оборудованием для проведения функциональной диагностики.

К единому стандарту приводят и штатное расписание. Во всех филиалах прием ведут специалисты восьми самых востребованных направлений – терапевт, кардиолог, лор-врач, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. Удобная навигация в обновленных поликлиниках позволяет избегать образования очередей. Уже приведены в порядок более 30 зданий, еще в 50 работы продолжаются.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.