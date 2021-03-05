Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала усадьбу Знаменское-Садки, которая находится в районе 36-го километра МКАД. Первым правильный ответ прислал телезритель Александр.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете.