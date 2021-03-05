В Русском музее открылась выставка, посвященная творчеству молодых художников

В Русском музее открылась выставка "Поколение тридцатилетних", посвященная творчеству молодых художников. Под одной крышей с картинами Айвазовского можно увидеть каллиграфические рисунки, картины-мемы и полотна с инопланетянами.

В трех залах разместили порядка 100 экспонатов, среди которых есть работы Pokras Lampas, Миши Маркера и Татьяны Ахметгалиевой.

По словам организаторов, авторы нового поколения стремятся вывести искусство на улицы. Они ведут диалог с городом, стараясь через свои работы осмыслить опыт, страхи и личные травмы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.