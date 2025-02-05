Новости часа: завершено строительство магистральной автодороги в Троицке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершено строительство магистральной автодороги, соединяющей две улицы в Троицке. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.

Физика и информатика стали самыми популярными предметами у московских школьников для сдачи ЕГЭ в этом году, передает департамент образования.

Выставка старинных карет и экипажей откроется в Историческом музее 12 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе музея.