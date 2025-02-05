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Новости

05 февраля, 23:55

Город

Новости часа: завершено строительство магистральной автодороги в Троицке

Новости часа: завершено строительство магистральной автодороги в Троицке

Новости часа: дорога от улицы Дальней до Промышленной открылась в ТиНАО

Московский зоопарк показал видео с гималайским медведем

В Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

Новости часа: в ТиНАО появилось порядка 4,5 км новых дорог

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 февраля

"Мой район. Новости": в Троицке открылась дорога от улицы Дальней до Промышленной

Новые кормушки для белок с защитой от птиц начали устанавливать в столичных парках

Новости часа: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

Представители региональных водоканалов посетили выездное заседание в Люберцах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершено строительство магистральной автодороги, соединяющей две улицы в Троицке. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.

Физика и информатика стали самыми популярными предметами у московских школьников для сдачи ЕГЭ в этом году, передает департамент образования.

Выставка старинных карет и экипажей откроется в Историческом музее 12 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

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