Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 февраля.

В Троицке открыли новую дорогу. Она соединяет улицы Дальнюю и Промышленную. Путь должен разгрузить южную часть города, а в перспективе и Калужское шоссе.

По делу о взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" установлен предполагаемый соучастник преступления. Он уже объявлен в федеральный розыск. Следственные действия продолжаются. В результате взрыва погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Его похоронят 7 февраля в Москве на Троекуровском кладбище.

На западе Москвы задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека. Преступники находились в подмосковном хостеле, их допросят в ближайшее время. Потерпевшего также нашли, его здоровью ничего не угрожает.