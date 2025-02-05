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Новости

05 февраля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 февраля

"Мой район. Новости": в Троицке открылась дорога от улицы Дальней до Промышленной

Новые кормушки для белок с защитой от птиц начали устанавливать в столичных парках

Новости часа: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

Представители региональных водоканалов посетили выездное заседание в Люберцах

Новости Московского транспорта

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

"Мой район. Новости": реставрация усадьбы Кузьминки продолжится в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Новости часа: Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 февраля.

В Троицке открыли новую дорогу. Она соединяет улицы Дальнюю и Промышленную. Путь должен разгрузить южную часть города, а в перспективе и Калужское шоссе.

По делу о взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" установлен предполагаемый соучастник преступления. Он уже объявлен в федеральный розыск. Следственные действия продолжаются. В результате взрыва погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Его похоронят 7 февраля в Москве на Троекуровском кладбище.

На западе Москвы задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека. Преступники находились в подмосковном хостеле, их допросят в ближайшее время. Потерпевшего также нашли, его здоровью ничего не угрожает.

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