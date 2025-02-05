05 февраля, 21:00Город
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 февраля
Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 февраля.
В Троицке открыли новую дорогу. Она соединяет улицы Дальнюю и Промышленную. Путь должен разгрузить южную часть города, а в перспективе и Калужское шоссе.
По делу о взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" установлен предполагаемый соучастник преступления. Он уже объявлен в федеральный розыск. Следственные действия продолжаются. В результате взрыва погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Его похоронят 7 февраля в Москве на Троекуровском кладбище.
На западе Москвы задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека. Преступники находились в подмосковном хостеле, их допросят в ближайшее время. Потерпевшего также нашли, его здоровью ничего не угрожает.