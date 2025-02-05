"Культура за 100 секунд": на катке ВДНХ пройдет акция "Калейдоскоп чудес"

На катке ВДНХ пройдет акция "Калейдоскоп чудес" в рамках фестиваля "Китайской Новый год". Участники получат предсказание на этот год и шанс поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

В Музее Москвы проходит выставка монументального искусства. В экспозиции представлены более 300 экспонатов.

В "Иллюзионе" и в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи стартовал показ авангардных фильмов. Там можно увидеть кинокартины о повседневной жизни Парижа, Берлина, Лондона, Праги и Амстердама.

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