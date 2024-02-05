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Новости

Новости

05 февраля, 22:30

Город

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в 2024 году

Новости часа: почти 110 тыс газовых плит проверили в Москве за январь

"Интервью": Саида Гаджиева – о системе онкопомощи в Москве

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлен в Москве

Гости Москвы из Китая поделились эмоциями от празднования китайского Нового года в городе

Фигуру 20-метрового дракона установят на Тверской площади

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о запуске пилотного проекта "Умная аптека"

На фестивальных площадках Москвы впервые отметят китайский Новый год

Сергей Собянин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы.

Деловой центр с внедрением умных технологий в "Москва-Сити" будет построен в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В московском метро состоялись первые три свадьбы в 2024 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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городмэр МосквыобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
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