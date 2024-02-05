Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Сергей Собянин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы.

Деловой центр с внедрением умных технологий в "Москва-Сити" будет построен в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В московском метро состоялись первые три свадьбы в 2024 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.