Финалисты программы "Академия инноваторов" приступили к практическим занятиям

Более 600 финалистов программы "Академия инноваторов" приступили к практическим занятиям. Всего было подано порядка 5 тысяч заявок на участие. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Данную программу в прошлом году запустили в Московском инновационном кластере. Она предназначена для начинающих разработчиков, которые хотят развивать свой высокотехнологичный проект или открыть собственный стартап. В ходе занятий наставники из крупных компаний и вузов помогут слушателям собрать команду, выбрать правильное направление на рынке, а также составить бизнес-план.

Подробнее – в сюжете Москва 24.

