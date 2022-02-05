Жителям Москвы предлагают выбрать название для новой транспортной магистрали

Жители Москвы могут выбрать название для новой транспортной магистрали на сайте "Активный гражданин".

Она соединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Открыть дорогу планируют в 2023 году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.