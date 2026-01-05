Форма поиска по сайту

05 января, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 января

Более 700 километров лыжных трасс открыто в Москве

Московские спасатели призвали горожан не выходить на лед

Очереди образовались у весов с мандаринами на Арбате

Сильные морозы ожидаются в Москве к концу недели

Автобусный маршрут МК2 отменен в Москве

Большие катки открылись в "Лужниках" и музее-заповеднике "Коломенское"

Собянин рассказал о лыжных трассах Москвы

"Новости дня": движение поездов ограничат на участке Калининской линии метро

Москвичи могут записать видеопоздравления для бойцов СВО

Дублер Алтуфьевского шоссе заработал в Москве. Он протягивается от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра. Дорога поможет разгрузить не только само шоссе, но и прилегающие улицы.

В новогодние каникулы центр Москвы стал местом притяжения для тысяч человек. В этом году оценить праздничный наряд столицы приехало рекордное число туристов.

В 2026 году в столице ожидается масштабное благоустройство. При этом речь идет о десятках различных объектов по всему городу. Например, новую зону отдыха оборудуют в Мнёвниковской пойме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городтранспорттуризмблагоустройствовидео

