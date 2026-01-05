Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 января

Дублер Алтуфьевского шоссе заработал в Москве. Он протягивается от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра. Дорога поможет разгрузить не только само шоссе, но и прилегающие улицы.

В новогодние каникулы центр Москвы стал местом притяжения для тысяч человек. В этом году оценить праздничный наряд столицы приехало рекордное число туристов.

В 2026 году в столице ожидается масштабное благоустройство. При этом речь идет о десятках различных объектов по всему городу. Например, новую зону отдыха оборудуют в Мнёвниковской пойме.

