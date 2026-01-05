Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 09:45

Город

Жилой комплекс на 400 человек построят в Ростокине

Жилой комплекс на 400 человек построят в Ростокине

Почти 9 млн кв м жилья планируют построить в столице до 2028 года

Парковки в Москве будут бесплатными до 10 января

Развлечения подготовили для москвичей и туристов на центральных улицах города

Дед Мороз на моноколесе был замечен на берегу пруда в Гольянове

Столичные службы работают в измененном графике во время праздников

Тысячи туристов направились в центр Москвы, чтобы посмотреть на украшенные улицы

Синоптики предупредили москвичей о похолодании

"Новости дня": капитальный ремонт завершился на улице Генерала Тюленева

Особая программа для детей и взрослых проходит в Парке Горького в Москве

В столичном районе Ростокино построят жилой комплекс на 400 человек в рамках комплексного развития территории. Там также появятся подземная парковка на 87 мест и спортивный центр. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента градостроительной политики.

Жилой дом планируют возвести силами Московского фонда реновации в течение шести лет. Рядом с будущим ЖК расположены детский сад, школа, два колледжа и магазины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья Ермакова

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика