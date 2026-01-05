Жилой комплекс на 400 человек построят в Ростокине

В столичном районе Ростокино построят жилой комплекс на 400 человек в рамках комплексного развития территории. Там также появятся подземная парковка на 87 мест и спортивный центр. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента градостроительной политики.

Жилой дом планируют возвести силами Московского фонда реновации в течение шести лет. Рядом с будущим ЖК расположены детский сад, школа, два колледжа и магазины.

