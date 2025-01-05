Более 60 ведомственных домов капитально отремонтировали в Москве. Такие здания строили по индивидуальным проектам для различных организаций, а затем отдавали квартиры работникам.

В частности, по программе капитального ремонта жилого фонда восстановили дом на Садовой-Кудринской для Главного управления Северного морского пути, а также дома на Ленинградском проспекте для сотрудников "Мосфильма" и на улице Клары Цеткин для работников завода "Авангард".

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