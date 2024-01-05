Москвичам рассказали о мероприятиях в столице в Рождество

Москвичи готовятся к Рождеству. В этот день, 7 января, в храмах пройдут богослужения, а в парках – спектакли и концерты.

Кроме того, в Рождественскую ночь общественный транспорт будет работать дольше обычного. Например, столичное метро будет открыто до 02:00. На такой же график перейдет и МЦК, а поезда МЦД будут курсировать до 03:00.

Какая погода ожидается в Рождественскую ночь? И насколько холодно на улице? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.