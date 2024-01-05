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05 января, 11:30

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Пункты для бесплатной раздачи горячих напитков открылись в парках Москвы

Пункты для бесплатной раздачи горячих напитков открылись в парках Москвы

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В московских парках посетителей бесплатно угостят горячими напитками. Чтобы гости комфортнее себя чувствовали в холодную погоду, там открылись пункты раздачи чая, кофе и глинтвейна. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пункты работают в Гончаровском парке, "Дубках", саду "Эрмитаж", парках "Северное Тушино", "Фили", "Ходынское поле" и других.

Кроме того, гостей ждет разнообразная программа на время новогодних каникул. Там можно посетить мастер-классы, покататься на коньках и лыжах, а также принять участие в конкурсах и квестах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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