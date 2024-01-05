Москвичам рассказали о работе полицейских в столичном метро в новогодние каникулы

В новогодние выходные сотрудники полиции продолжают активно работать, в том числе в столичном метро. В этот период в подземке особенно много туристов, которые могут запутаться в переходах, забыть в вагоне вещи или стать жертвой злоумышленников.

Например, в Москву часто приезжают карманники-гастролеры. Совершив кражу, они покидают пределы столицы.

Подробнее о людях, которые всегда готовы прийти на помощь пассажирам, – в эфире телеканала Москва 24.