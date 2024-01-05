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05 января, 09:30

Город

Столичная фабрика елочных игрушек присоединилась к нацпроекту "Производительность труда"

Столичная фабрика елочных игрушек присоединилась к нацпроекту "Производительность труда"

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Московские производители елочных игрушек перед Новым годом резко увеличили количество выпускаемой продукции. Для этого фабрика присоединилась к нацпроекту "Производительность труда". В нем участвуют уже десятки самых разных столичных предприятий.

Отмечается, что производительность труда на предприятиях-участниках нацпроекта за 2023 год увеличилась примерно в 1,5 раза, а суммарный экономический эффект для столицы превысил четыре миллиарда рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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