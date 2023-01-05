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05 января, 18:15

Город

Несмотря на мороз, москвичи и гости столицы продолжают стоять в очередях

Несмотря на мороз, москвичи и гости столицы продолжают стоять в очередях

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Несмотря на мороз москвичи и гости столицы продолжают стоять в очередях. Традиционно многие хотят попасть в Третьяковскую галерею. Там толпа стояла вчера и стоит сегодня. Желающих столько, что приобрести билеты день в день сейчас невозможно.

Очень многолюдно и на ВДНХ. Самая популярная точка – "Москвариум". Очередь стала собираться еще до открытия – с девяти часов утра. Популярные локации к новогодним каникулам подготовили заранее. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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