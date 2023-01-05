Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:15

Город

В рубрике "Красиво, елки-палки" показали ель из СВАО

В рубрике "Красиво, елки-палки" показали ель из СВАО

В 2023 году в Москве заработают новые комплексы скорой помощи

Москвичам напомнили режим работы музеев в новогодние каникулы

Городские службы Москвы начали поэтапно повышать температуру в системе отопления

Москвичам рассказали об интересных локациях для посещения во время новогодних каникул

Зрительница отгадала локацию в парке Отрадное, показанную в рубрике "Красиво, елки-палки"

Зрительница Москвы 24 отгадала локацию, показанную в рубрике "Красиво, елки-палки"

В рубрике "Красиво, елки-палки" показали новое украшенное к Новому году место

В Москве выстроилась очередь в Третьяковскую галерею

Медучреждения Москвы в Новый год работают по особому графику

В рубрике "Красиво, елки-палки" с помощью коптера Москва 24 показывает украшенные места в Москве. Кто первым угадает, где это и что это, и пришлет сообщение нам в Whats App, получит сувенир от телеканала "Москва 24".

Новая елка стоит в Северо-восточном административном округе, на пересечении двух улиц. Первая своим названием обязана успехами в космической сфере. А в названии второй когда-то была цифра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика