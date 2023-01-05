В рубрике "Красиво, елки-палки" показали ель из СВАО

В рубрике "Красиво, елки-палки" с помощью коптера Москва 24 показывает украшенные места в Москве. Кто первым угадает, где это и что это, и пришлет сообщение нам в Whats App, получит сувенир от телеканала "Москва 24".

Новая елка стоит в Северо-восточном административном округе, на пересечении двух улиц. Первая своим названием обязана успехами в космической сфере. А в названии второй когда-то была цифра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.