Москвичам назвали загаданную праздничную площадку

В рубрике "Красиво, елки-палки" подвели итоги нового конкурса. Выяснилось, что в эфире показывали площадку в районе Новокосино, на Городецкой улице.

Первым правильный ответ прислал Евгений. Он получит приз от редакции Москвы 24. Об этом – в сюжете.