Москвичи могут посетить бесплатные экскурсии в рамках проекта "День без турникетов"

Бесплатные экскурсии ждут москвичей с 5 по 7 декабря. Для этого нужна лишь регистрация. Это очередной сезон проекта "День без турникетов", который проводится уже 12 лет.

За это время было проведено более 6,5 тысячи экскурсий. В рамках экскурсии гости могут не только интересно провести время, но и посмотреть, как работают современные компании изнутри. В этот раз в акции примут участие более 120 компаний города, 30 из которых примут участие впервые.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.