04 декабря, 23:45Город
Новости часа: девелопер вложит более 1 миллиарда рублей в реставрацию особняков в Москве
Экспозиции Музея Победы и Дарвиновского музея стали лауреатами премии "Путеводная звезда". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Предприятия комплекса городского хозяйства в связи с непогодой работают в усиленном режиме. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.
Девелопер вложит более 1 миллиарда рублей в реставрацию особняков на улице Ильинка в центре Москвы.
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