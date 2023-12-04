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Новости

04 декабря, 23:45

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Новости часа: девелопер вложит более 1 миллиарда рублей в реставрацию особняков в Москве

Новости часа: девелопер вложит более 1 миллиарда рублей в реставрацию особняков в Москве

Экспозиции Музея Победы и Дарвиновского музея стали лауреатами премии "Путеводная звезда"

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Экспозиции Музея Победы и Дарвиновского музея стали лауреатами премии "Путеводная звезда". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Предприятия комплекса городского хозяйства в связи с непогодой работают в усиленном режиме. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Девелопер вложит более 1 миллиарда рублей в реставрацию особняков на улице Ильинка в центре Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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