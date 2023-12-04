Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

В Текстильщиках скоро откроется новый спорткомплекс "Ника". Там смогут тренироваться как спортсмены из Московской волейбольной академии, так и жители района.

Столичные системы жизнеобеспечения в условиях снегопадов работали в штатном режиме. Аварийных отключений воды и света не зафиксировано, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Новый участок Московского скоростного диаметра готов на 45%. Как в своем телеграмм-канале сообщил Сергей Собянин, речь идет о дороге от МКАД до трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".

Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров. Президент отметил, что они помогают и напрямую участникам СВО, и их семьям.

Воробьевская набережная стала одной из самых популярных прогулочных зон города после благоустройства. Итоги работы в районе Воробьевых гор в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

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