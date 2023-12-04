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Новости

Новости

04 декабря, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Новости часа: Собянин поздравил победителей премии мэра Москвы имени Николая Островского

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

"Актуальный репортаж": значимые места Пресненского района Москвы

Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Москвичи выберут лучшее оформление магазинов и кафе к Новому году в городе

Почти 20 тысяч коммунальных машин задействованы в расчистке улиц в столице

Новости часа: Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики

Колесо обозрения "Солнце Москвы" может временно остановить работу из-за погоды

Москвичам рассказали об уборке снега после рекордных осадков в городе

В Текстильщиках скоро откроется новый спорткомплекс "Ника". Там смогут тренироваться как спортсмены из Московской волейбольной академии, так и жители района.

Столичные системы жизнеобеспечения в условиях снегопадов работали в штатном режиме. Аварийных отключений воды и света не зафиксировано, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Новый участок Московского скоростного диаметра готов на 45%. Как в своем телеграмм-канале сообщил Сергей Собянин, речь идет о дороге от МКАД до трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".

Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров. Президент отметил, что они помогают и напрямую участникам СВО, и их семьям.

Воробьевская набережная стала одной из самых популярных прогулочных зон города после благоустройства. Итоги работы в районе Воробьевых гор в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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