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Новости

Новости

04 декабря, 14:30

Город

Жителям столицы рассказали, где в городе уже установили украшения к Новому году

Жителям столицы рассказали, где в городе уже установили украшения к Новому году

Анна Щербакова выступила на открытии катка на Северном речном вокзале

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Фрагмент шоу "Вечера на хуторе" показали на открытии ГУМ-Катка

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Около одной тысячи елей и большое количество гирлянд уже украшают столицу. Например, на ВДНХ появился целый светящийся лес. Переливаются огнями и символы зимних праздников.

Конструкции в виде животных и сказочных героев появились в разных районах города. Например, полярного медведя у "Ростокинского акведука" местные жители уже окрестили Умкой. Что еще предстоит сделать к празднику в городе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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