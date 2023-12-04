Москвичам рассказали, где в городе уже установили украшения к Новому году

Около одной тысячи елей и большое количество гирлянд уже украшают столицу. Например, на ВДНХ появился целый светящийся лес. Переливаются огнями и символы зимних праздников.

Конструкции в виде животных и сказочных героев появились в разных районах города. Например, полярного медведя у "Ростокинского акведука" местные жители уже окрестили Умкой. Что еще предстоит сделать к празднику в городе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.