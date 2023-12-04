Более 11 тысяч москвичей посетили экскурсии в крупнейших столичных больницах

Более 11 тысяч москвичей посетили крупнейшие больницы страны: флагманский и урологический центры Боткинской больницы и стационар инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. В обоих медучреждениях прошли экскурсии для всех желающих.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, гости Боткинской больницы увидели, как работает цифровая клиника, гибридная операционная, умный хирургический робот Da Vinci и реанимация. А в ИКБ № 1 москвичи осмотрели палаты, отделения и поучаствовали в иммерсивном шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.