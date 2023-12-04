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04 декабря, 11:15

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Выставке-форуму "Россия" на ВДНХ исполнился месяц со дня старта в 2023 году

Выставке-форуму "Россия" на ВДНХ исполнился месяц со дня старта в 2023 году

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4 декабря исполнился месяц со дня старта в Москве в 2023 году выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Столица принимает в гостях регионы и показывает свои достижения.

Горожане и гости Москвы могут бесплатно посетить профильные павильоны со вторника по воскресенье. Во вторник, 5 декабря, на выставке расскажут о секретах боевых искусств, донорстве, развитии детей и семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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