Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнили почти на 72%. Ранее Сергей Собянин подвел итоги благоустройства ЮАО в своем блоге.

Роспотребнадзор открыл тематическую горячую линию 4 декабря. Специалисты ведомства будут консультировать россиян по вопросам качества и безопасности детских и новогодних товаров.

Тем временем СМИ также сообщают, что ликвидация последствий снегопада в Москве ведется в круглосуточном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.