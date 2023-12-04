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Новости

Новости

04 декабря, 10:45

Общество

Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнили почти на 72%

Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнили почти на 72%

Прием заявок на участие в акселераторе Moscow Fast Track открылся в столице

Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

"Утро": москвичам рассказали о дорожной обстановке утром 4 декабря

Выставка об искусстве конца XIX века откроется в "Коломенском" 6 декабря

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за количества осадков

Фотовыставка "Инна Чурикова. В театре и в кино" откроется на Арбате 4 декабря

Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Второй этап благоустройства набережной Марка Шагала завершили в столице

В Московском зоопарке показали, как панда Жуи радуется зиме

Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнили почти на 72%. Ранее Сергей Собянин подвел итоги благоустройства ЮАО в своем блоге.

Роспотребнадзор открыл тематическую горячую линию 4 декабря. Специалисты ведомства будут консультировать россиян по вопросам качества и безопасности детских и новогодних товаров.

Тем временем СМИ также сообщают, что ликвидация последствий снегопада в Москве ведется в круглосуточном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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