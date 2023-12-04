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04 декабря, 07:30

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Новогодние инсталляции начали появляться в столице

Новогодние инсталляции начали появляться в столице

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Столицу уже готовят к Новому году – с каждым днем все больше локаций появляется у москвичей для праздничных фото. Например, огромные елочные шары установили на Поклонной горе, на Новинском и Тверском бульварах, а на Пушкинской и Манежной площадях сверкают световые арки.

Тем временем москвичам предлагают выбрать лучшее праздничное оформление магазинов и ресторанов. В этом году организовали не только городской конкурс, но и десять окружных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоАнастасия Бородина
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