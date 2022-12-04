Более 4 тыс световых конструкций украсят Москву к новогодним праздникам

Более четырех тысяч световых конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Особую атмосферу создадут главные символы праздника – новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Световые арки появятся на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на улице Кузнецкий мост.

Фонтан "Витали" на площади Революции традиционно украсит арка-шатер. В этом году для оформления используют те же конструкции, что украшали город в прошлые годы.

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