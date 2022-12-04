Тверскую улицу перекрыли из-за мероприятий по украшению Москвы

Специалисты активно украшают Москву. Из-за этого перекрывают Тверскую.

С полуночи до 6 утра не проехать по одной полосе на участках улицы Петровки, а также Тверской и Моховой улиц. В Газетном переулке возле перекрестка с Тверской улицей закрыты две полосы.

Изменилась схема в Камергерском переулке, у Пушкинского сквера, а также от пересечения со Столешниковым переулком до пересечения с Тверским проездом. Так будет до 12 декабря.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.