В Москве появился мини-аэропорт

Настоящий мини-аэропорт появился в Московском индустриальном колледже. Это нужно для того, что студенты могли отрабатывать проведение процедур предполетного и послеполетного досмотров, регистрацию пассажиров, багажа и ручной клади, контроль посадки пассажиров, своевременное принятие решений в чрезвычайных и нестандартных ситуациях. И все это в условиях максимально, приближенных к реальным.

В Подмосковье также существует подобная лаборатория. Студенты колледжа "Московия" тоже могут отрабатывать навыки обслуживания самолетов и аэропорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.