Инспекторы проверили соблюдение санитарных норм в ночных клубах столицы. Среди них – Адреналин Лайф, Главклуб и Джипси.

В ходе проверок выяснилось, что далеко не все требования выполняются идеально. На всех трех площадках выявлено нарушение социального дистанцирования. Уточняется, что юридические лица будут вызваны в инспекцию для выяснения всех обстоятельств дела.

"За подобные нарушения юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей. А в случае выявления причинения вреда здоровью человека штраф возрастает до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности организации на срок до 90 суток", – пояснил главный специалист ОАТИ города Москвы Иван Жиляк.