Московские станции произвели более 800 млн кубометров питьевой воды с начала 2025 года

Московские станции произвели более 800 миллионов кубометров питьевой воды с начала 2025 года. За это время специалисты городского хозяйства провели около 2,5 миллиона исследований ее качества.

Вода проходит многоступенчатую очистку. Сначала удаляют мусор и рыбу, затем – тяжелые металлы и органику с помощью реагентов, озона и угольных фильтров. Финальный контроль осуществляют в лабораториях, где проверяют более 200 показателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.